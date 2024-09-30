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10:42, 30 сентября 2024Наука и техника

Решена многолетняя биологическая загадка

Nature Cell Biology: решена многолетняя биологическая загадка

Фото: Shutterstock / Fotodom

Ученые решили многолетнюю биологическую загадку, каким образом эпителиальным клеткам удается сортировать белки, доставляя их на внешнюю поверхность. Исследование опубликовано в журнале Nature Cell Biology.

Эпителиальные клетки имеют полярную организацию с апикальной и боковой поверхностями, и для правильного функционирования клеток необходимо точное распределение белков на этих поверхностях. Дефекты в таком распределении могут приводить к различным заболеваниям, включая рак. Механизм доставки белков на апикальную поверхность оставался загадкой, поскольку такие белки не имели характерных фрагментов, указывающих на адрес доставки, как у боковых белков.

Исследователи предложили гипотезу, что сортировка апикальных белков происходит на основании их физических характеристик, в частности по размеру цитоплазматических доменов. Этот процесс происходит в аппарате Гольджи, который выполняет роль «почтовой службы» для доставки белков к нужным участкам клетки. Для проверки гипотезы были изменены размеры хвостов трех репрезентативных апикальных белков и проанализирована их дальнейшая сортировка.

Эксперименты показали, что удлинение цитоплазматических хвостов нарушало процесс сортировки белков. Они больше не попадали на апикальную поверхность, а доставлялись к боковым участкам клетки. Это наблюдение подтвердило теорию, что короткие хвосты необходимы для правильной транспортировки к апикальной мембране.

Также исследование выявило, что аппарат Гольджи сортирует белки по размеру, разделяя крупные и мелкие белки в разные области, что объясняет точность доставки. Наблюдения с помощью микроскопии сверхвысокого разрешения показали, что длинные цитоплазматические хвосты блокируют доступ к специализированным областям Гольджи, ответственным за апикальную транспортировку.

Открытие этого механизма является важным шагом в понимании того, как клетки распределяют поляризованные белки. В дальнейшем это поможет изучить нарушения в этом процессе, связанные с такими заболеваниями, как рак.

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      Александр Еникеев
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