Финансисты с Уолл-стрит объяснили отказ от поддержки Харрис и Трампа

Reuters: финансисты выразили опасения, что Харрис слишком левая, а Трамп опасен

Многие финансисты с Уолл-стрит, центра американского фондового рынка, воздержались от поддержки кого-либо из двух кандидатов на пост президента США, поскольку как Камала Харрис, так и Дональд Трамп вызывают у них опасения. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что экс-президент США Дональд Трамп может стать угрозой экономической и политической стабильности. А демократка Харрис, как отмечает агентство, «пока для них непонятный игрок» — политик также рискует стать «слишком левой» и может продолжить жесткую политику нынешнего американского главы Джо Байдена в отношении крупнейших корпораций.

Ранее Трамп заявил, что его соперница, кандидат в президенты от Демократической партии Харрис родилась умственно отсталой.