Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:15, 30 сентября 2024Мир

Финансисты с Уолл-стрит объяснили отказ от поддержки Харрис и Трампа

Reuters: финансисты выразили опасения, что Харрис слишком левая, а Трамп опасен

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Многие финансисты с Уолл-стрит, центра американского фондового рынка, воздержались от поддержки кого-либо из двух кандидатов на пост президента США, поскольку как Камала Харрис, так и Дональд Трамп вызывают у них опасения. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что экс-президент США Дональд Трамп может стать угрозой экономической и политической стабильности. А демократка Харрис, как отмечает агентство, «пока для них непонятный игрок» — политик также рискует стать «слишком левой» и может продолжить жесткую политику нынешнего американского главы Джо Байдена в отношении крупнейших корпораций.

Ранее Трамп заявил, что его соперница, кандидат в президенты от Демократической партии Харрис родилась умственно отсталой.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      «Разбивали стекла и выпрыгивали из окон». Под Краснодаром столкнулись фура и автобус, пострадали десятки людей

      В Москве загорелся жилой дом

      Финансисты с Уолл-стрит объяснили отказ от поддержки Харрис и Трампа

      Американский журналист выступил с заявлением насчет мощной природной катастрофы в США

      Пожар в гостинице «Киев» в Дагестане полностью ликвидировали

      Кеннеди-младший сообщил о последствиях победы Харрис

      Россиянам напомнили о повышении пенсии в октябре

      ПВО сбила воздушные цели в российском регионе

      ЦАХАЛ нанесла удар по школе в Газе

      Открытое горение в гостинице «Киев» в Дагестане ликвидировано

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше