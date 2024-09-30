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17:54, 30 сентября 2024Экономика

В правительстве приготовились к падению цен на российский газ

Минэкономразвития спрогнозировало снижение экспортной цены на газ на 16,6 %

Фото: Anton Kavashkin / Globallookpress.com

Средняя цена российского газа, идущего на экспорт, в 2024 году упадет на 16,6 процента, до 328,4 доллара за тысячу кубометров, а в 2025-м — на 7,3 процента, до 304,5 доллара. Об этом со ссылкой на базовый сценарий прогноза социально-экономического развития России от Минэкономразвития сообщает РИА Новости.

В следующие два года снижение, ожидают в ведомстве, продолжится. Уже в 2026 году его стоимость сократится до 288,3 доллара за тысячу кубометров, а в 2027-м — до 280,2 доллара.

Ранее сообщалось, что поступления от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газ в 2025 году упадут почти в полтора раза — с 1,448 триллиона рублей до 1,008 триллиона.

Главной причиной, как говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета, станет отмена надбавки для «Газпрома», который столкнулся по итогам 2023 года с рекордным убытком.

При этом правительство намерено увеличить сборы с вывозных пошлин на четверть за год, с 454,7 миллиарда рублей до 600,2 миллиарда в 2025 году и до 696,6 миллиарда в 2026-м. Также на 18,5 процента, до 834,6 миллиарда рублей, вырастут поступления НДПИ на газовый конденсат вырастут. В 2027 год оба показателя начнут падать.

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      Платон Щукин
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