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07:23, 30 сентября 2024Россия

Группа бойцов ВСУ сдалась в плен после шестидневного ожидания эвакуации

МО: 4 раненых бойца ВСУ сдались в плен ВС РФ после 6-дневнего ожидания эвакуации

Фото: Stringer / Reuters

Группа бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), состоящая из четырех раненых, добровольно сдалась в плен ВС России после шестидневного ожидания эвакуации. Об этом заявил украинский солдат Юрий Радомский во время допроса, кадры которого публикуют Минобороны России.

«Мы сдались в плен. Сдались в плен добровольно. Мы сидели шесть дней, шесть дней мы ждали эвакуации, мы были трехсотыми, но нас никто не выводил», — посетовал военнослужащий. Он добавил, что группа намеревалась сдаться и раньше, но командиры их переубеждали.

Раненые бойцы подтвердили, что в плену им оказывают необходимую медицинскую помощь. Их обнаружили военные штурмовой бригады Южной группировки войск в районе села Острое вблизи Красногоровки в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее попавший в плен солдат ВСУ Максим Шевченко посоветовал украинцам уклоняться от службы любыми способами из-за тяжелой обстановки на поле боя. Тем, кто уже находится в зоне боевых действий, он пожелал сбежать.

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      Александра Синицына
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