arXiv: телескоп «Хаббл» обнаружил необычное явление в галактике M87

Астрономы Стэнфордского университета обнаружили необычное явление с помощью космического телескопа «Хаббл». Струя плазмы, выбрасываемая из сверхмассивной черной дыры в центре галактики M87, по-видимому, вызывает частые вспышки новых звезд вблизи своей траектории. Об открытии сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Новые звезды или просто новые формируются в двойных звездных системах, когда стареющая звезда передает водород на белого карлика. Когда слой водорода на поверхности карлика достигает критической массы, происходит взрыв, подобный термоядерному взрыву и называемый вспышкой новой звезды. Вблизи струи черной дыры вспыхивает вдвое больше новых звезд, чем в других частях галактики.

Ученые провели наблюдения за M87 с периодичностью в пять дней на протяжении девяти месяцев. Они использовали камеру с широким углом обзора, что позволило собрать данные о вспышках новых звезд по всей галактике. Анализ изображений доказал, что наибольшее количество новых звезд находится вблизи струи.

Детальные наблюдения показали, что струя плазмы длиной 3000 световых лет может влиять на межзвездное вещество, заставляя его двигаться к белым карликам и ускоряя процессы звездного питания. Это, в свою очередь, вызывает учащенные вспышки новых.

Исследователи также рассматривали возможность того, что струя нагревает звезды-компаньоны в двойных системах, увеличивая скорость сброса водорода на белых карликов. Однако расчеты показали, что эффект нагрева недостаточен для таких изменений, что указывает на более сложное взаимодействие струи с окружающей средой, которое требует дальнейшего излучения.