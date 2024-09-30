Курсу биткоина предрекли самый успешный в истории сентябрь

Dow Jones Market Data: с начала сентября курс биткоина вырос на 12,3 %

Курс биткоина с начала сентября вырос на 12,3 процента, благодаря чему его рост может оказаться самым значительным для этого месяца с момента запуска криптовалюты в 2009 году. Об этом со ссылкой на данные Dow Jones Market Data сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что к историческому рекорду биткоин ведут объявленные Китаем меры стимулирования экономики, а также ожидания новых снижений ключевой ставки ФРС США. С начала года его цена выросла более чем в полтора раза, хотя биткоин и стоит сейчас примерно на 10 процентов меньше, чем на зафиксированных в марте максимумах.

При этом, в рамках текущей сессии стоимость актива, которому предрекли самый успешный в истории сентябрь, снижается на 1,52 процента до 64,6 тысячи долларов за единицу.

На прошлой неделе стало известно, что в ходе начавшихся на крупнейших криптовалютных биржах торгов токеном проекта Hamster Kombat он сразу подешевел примерно на четверть, до 0,0094 доллара за монету. Разработчики одноименной игры, как и обещали, выпустили свой токен и раздали его игрокам, давая шанс заработать реальные деньги. На момент написания материала стоимость HMSTR продолжила снижаться, достигнув 0,00591 доллара за единицу.