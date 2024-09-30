Матч между «Атлетико» и «Реалом» остановили

Матч чемпионата Испании между «Атлетико» и «Реалом» остановили из-за болельщиков

Судья Матео Бускетс приостановил матч восьмого тура чемпионата Испании между мадридскими «Атлетико» и «Реалом». Трансляция велась на сайте «Матч ТВ».

Причиной стало поведение болельщиков на трибунах, которые начали кидать предметы во вратаря «сливочных» Тибо Куртуа. Бельгийский голкипер сообщил об этом арбитру, после чего Бускетс увел команды в раздевалки. Инцидент произошел на 68-й минуте.

Встреча проходит на домашнем стадионе «Атлетико» «Сивитас Метрополитано». На момент публикации новости счет — 1:0 в пользу «Реала». Забитым мячом отличился защитник Эдер Милитао.

После семи матчей «Реал» набрал 17 очков и находится на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги. «Атлетико» располагается на третьем месте с 15 очками. Лидирует «Барселона», имея в активе 21 очко.