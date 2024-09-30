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16:33, 30 сентября 2024Из жизни

Мужчина стал продавать дружбу за деньги и прославился

Мужчина из Японии, работающий другом за деньги, рассказал о странных клиентах

Фото: drobotdean / freepik

Житель Японии стал продавать «дружбу» одиноким людям и разбогател. О своей необычной карьере мужчина рассказал в интервью YouTube-блогеру Дрю Пински.

Профессиональный «друг» Седзи Моримото проводит с людьми время за деньги. За одну встречу с клиентом он берет 14 тысяч йен (около 9000 рублей). При этом годовой заработок 40-летнего Моримото составляет примерно 11,4 миллиона йен (примерно 7,4 миллиона рублей). За годы работы Моримото прославился и стал легендой Токио — источником вдохновения для сериала и серии комиксов. Он также опубликовал автобиографическую книгу.

Мужчина рассказал Пински, что редко отказывает клиентам, даже если у них странные запросы. Исключение составляют лишь просьбы о сексе и походы на концерты поп-музыки. По словам Моримото, обычно он даже не знает имен исполнителей, которых ему предлагают послушать, поэтому не получает от концертов удовольствия. Он также отметил, что один раз его напугала женщина, которая просто начала есть бумагу в его присутствии. При этом, например, его не смутило, когда заплатившая ему за «дружбу» клиентка провела несколько часов в поисках тайного профиля мужа на сайтах знакомств, а он просто наблюдал за этим. Моримото не говорит по-английски, но иногда его нанимают британские и американские туристы и просят его притвориться, что он понимает их.

У японца также появились подражатели, которые пытались пойти по его стопам, но не смогли добиться такого успеха. Пински был поражен популярностью услуг Моримото. По его мнению, профессиональный «друг» — довольно стеснительный человек, интроверт. Он обладает заметной харизмой, не инициирует темы для разговора, и в его компании можно легко провести несколько часов в молчании. При этом Пински признал, что услуги Моримото незаменимы для одиноких людей, страдающих от тревоги и социальной изоляции, каких в Японии очень много.

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      Антонина Черташ
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