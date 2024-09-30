Женщин научили безболезненно забыть бывшего любовника

Чувства к бывшим возлюбленным иногда приносят много страданий и мешают строить новые отношения, предупредили психолог Мария Кордон и эксперт по сексу и отношениям Кэролайн Уэст. Безболезненно забыть экс-любовника они научили женщин в разговоре с журналом Glamour.

Первое, что Кордон посоветовала сделать, чтобы забыть бывшего возлюбленного, — это дистанцироваться от чувств и эмоций, возникающих при мыслях о нем. Она подчеркнула, что отключить негативные переживания невозможно, они все равно будут появляться, зато можно изменить поступки, совершаемые под воздействием этих чувств. «Если хотите поговорить с бывшим, напишите кому-нибудь другому. Хотите увидеть его, занимайтесь тем, что принесет удовольствие: любимым хобби, спортом или посмотрите сериал», — дала совет психолог.

Эксперт отметила, что со временем выработаются альтернативные модели поведения, которые не будут напоминать о прежних отношениях, а целиком будут посвящены собственным увлечениям и ценностям.

В свою очередь, Уэст подсказала второй эффективный способ перестать думать об экс-партнере. Она посоветовала избавиться от вещей, которые напоминают о былой романтической связи. При этом эксперт уточнила, что необязательно выбрасывать все фотографии и уничтожать подарки, особенно если делать этого не хочется. Однако важно освободить от них пространство вокруг себя, чтобы провести черту между прошлым и будущим.

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