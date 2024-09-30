Депутат Котре заявил о безразличии властей ФРГ к подрывам «Северных потоков»

Депутат бундестага Штеффен Котре заявил, что власти Германии не отвечают на запрос относительно возможности тесного сотрудничества с Украиной с учетом обвинений в причастности Киева к подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это показывает безразличие правительства страны к атакам на инфраструктуру ФРГ. Депутат сообщил, что направил запрос в федеральное правительство о том, как оно ведет диалог с Киевом и возможно ли доверительное сотрудничество с учетом обвинения в адрес украинской стороны в причастности к диверсиям. Однако он так и не получил ответа.

«Это показывает, что федеральному правительству совершенно не важно, как ведут себя другие игроки и разрушат ли они немецкую инфраструктуру или нет», — заявил он.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что Россия предъявила четырем странам досудебные претензии в связи с расследованием терактов на «Северных потоках», и, возможно, список этих государств скоро расширится.

Депутат партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт сообщил, что Берлин хочет замести следы и не намерен расследовать подрыв на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».