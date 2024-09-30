Одна собака спасла другую от крупной пумы

В Канаде немецкий пойнтер спас шотландского терьера от крупной пумы

В Канаде одна домашняя собака спасла другую от крупной пумы. Об этом сообщает St. Albert Gazette.

Нападение произошло на ранчо недалеко от деревни Милларвилл в провинции Альберта вечером 22 сентября. Хозяйка животных, Бекка Штрассер, рассказала, что они с мужем вернулись домой и выпустили собак побегать около дома. «Муж выпустил собак, и они просто тусовались на дорожке у дома. Вдруг он услышал визг и побежал туда. Оказалось, что на нашего шотландского терьера напала пума», — описала случившееся женщина.

Рассказчица уверена, что ее любимица по кличе Уэнсдей выжила только потому, что за нее заступилась вторая собака — немецкий пойнтер. Он бросился на пуму и прогнал ее. Штрассер сразу же отвезла Уэнсдей в ветеринарную клинику. Дикая кошка сильно искусала ее и подрала когтями. Сейчас пострадавшая находится в стабильном состоянии.

Нападение случилось всего в 15 минутах езды от города Окотокс, где 10 сентября пума расправилась с домашней кошкой. Штрассер также рассказала, что в начале лета это животное съело козу их соседа. Тот заявил, что перед этим пума несколько дней крутилась у его дома.

«То, что большая пума ничего не боится и возвращается, даже когда мы рядом, мягко говоря, неидеально. Если дикое животное не боится людей, то будет подбираться все ближе и ближе», — поделилась тревожными мыслями Штрассер.

Ранее в США собака спасла хозяйку от прятавшейся у дома пумы. Пес по кличке Мальчик увидел крупную кошку в темноте и поднял лай.

