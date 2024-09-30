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15:55, 30 сентября 2024Экономика

Озвучены планы по использованию средств из российской «кубышки» в 2025 году

Силуанов: ФНБ будут использовать как страховку при снижении цен на нефть

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

С 2025 года средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) будут использоваться только в качестве страховки при снижении цен на нефть, а также для финансирования инфраструктурных проектов. Планы по использованию средств из российской «кубышки» озвучил глава Минфина Антон Силуанов, его цитирует ТАСС.

Также глава ведомства назвал новый проект федерального бюджета РФ непростым. Однако, по его мнению, ключевые задачи «технологического инфраструктурного развития» получат свое финансирование.

В августе объем ФНБ снизился с 12,277 триллиона рублей по состоянию на 1 августа до 12,166 триллиона. По данным Министерства финансов России, ликвидная часть фонда выросла в рублевом выражении — с 4,665 триллиона до 4,855 триллиона, но сократилась в долларовом — с 54,037 миллиарда до 53,236 миллиарда. Объем китайских юаней снизился с 226,532 миллиарда до 223,782 миллиарда, а золота — с 298,84 тонны до 293,188 тонны.

Ранее в Центробанке предупредили, что в случае глобального кризиса и ухудшения отношений США и Китая придется активно использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). В рамках такой политики ликвидная часть фонда будет исчерпана уже в 2025 году. Поводом для мировых потрясений и реализации такого рискованного сценария в ЦБ называют высокие учетные ставки и накопившийся дисбаланс на мировых финансовых рынках.

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      Вячеслав Агапов
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