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20:48, 30 сентября 2024Путешествия

Пассажирский самолет ударился хвостом о землю при посадке и попал на видео

Самолет Air New Zealand задел хвостом взлетную полосу в аэропорту Веллингтона

Пассажирский самолет авиакомпании Air New Zealand вынужденно прервал посадку после того, как задел хвостом взлетно-посадочную полосу, и попал на видео. Об этом сообщает The New Zealand Herald.

26 сентября лайнер Airbus A321 прибыл из Брисбена, Австралия, в новозеландскую столицу Веллингтон. Во время приземления он ударился хвостом о землю, из-за чего ушел на второй круг.

Самолет так и не смог совершить посадку в аэропорту назначения из-за погодных условий, в итоге он сел в Окленде, где прошел техническую проверку.

По данным авиакомпании, экспертиза не подтвердила касание земли хвостовой частью воздушного судна. Тем не менее самолет временно вывели из эксплуатации.

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      Мария Борисова
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