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15:08, 30 сентября 2024Россия

Патриарх Кирилл неожиданно высказался о теории Дарвина

Патриарх Кирилл заявил, что теория Дарвина не противоречит божьему замыслу

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Теория Чарльза Дарвина об эволюции не противоречит божьему замыслу, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, эволюция свидетельствует «о невероятном божественном замысле», когда человек может развиваться собственными силами, опираясь на внешние факторы.

«Для меня эволюция — даже Дарвин, который, кстати, был очень верующим человеком, — никогда не была фактором антирелигиозных аргументов», — заявил патриарх.

До этого глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда выразил сожаление по поводу призывов запретить преподавание теории эволюции Дарвина в российских школах.

Ранее в сентябре биоинформатик, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени А.А. Харкевича РАН, член комиссии РАН по борьбе со лженаукой Александр Панчин дал научную оценку предложениям запретить преподавание теории эволюции в школах. По его мнению, отказ от преподавания теории Дарвина в школах губительно скажется на будущем поколении, а последствия будут иметь комплексный характер.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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