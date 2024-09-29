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19:11, 29 сентября 2024Россия

В РПЦ высказались о призыве запретить в школах теорию Дарвина

Глава СИНФО Легойда выразил сожаление из-за призывов запретить теорию Дарвина

Фото: JuliusKielaitis / Shutterstock / Fotodom

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата (СИНФО) Владимир Легойда выразил сожаление по поводу призывов запретить преподавание теории эволюции Чарльза Дарвина в школах. О своем видении вопроса он рассказал в эфире радиостанции «Вера».

По мнению представителя Русской православной церкви (РПЦ), проблема не в самой теории, а в подходах к преподаванию. Он отметил, что в обыкновенной школе детям «без философской глубины говорится о происхождении человека». А в воскресной школе им без учета научной картины мира излагают то, что можно воспринять, как противоположную точку зрения. Из-за этого у ребенка может возникнуть «когнитивный диссонанс».

«Что он выберет, над чем он посмеется, что он воспримет как несерьезное — мы не знаем», — сказал Легойда. При этом представитель РПЦ отметил, что в христианстве считается, что современная наука возникла «в лоне христианской традиции».

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Это, по мнению Легойды, указывает на ложность представлений о неизбежном конфликте между наукой и религией. Вопрос состоит не в необходимости запрета тех или иных теорий, а в предоставлении школьникам представления о многообразии как научного мира, так и способов познания, которые не сводятся только к науке.

«Вопрос: зачем сталкивать науку и религию, зачем их смешивать? Это не очень понятно. Поэтому я сожалею о некоторых высказываниях, которые прозвучали и от людей православных», — сказал Легойда.

Он предположил, что такие люди поспешили дать комментарий в ситуации, когда «можно было промолчать» или дать более развернутый и сложный комментарий.

Ранее биоинформатик, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени А.А. Харкевича РАН, член комиссии РАН по борьбе со лженаукой Александр Панчин дал научную оценку предложениям запретить преподавание теории эволюции в школах. По его мнению, отказ от преподавания теории Дарвина в школах губительно скажется на будущем поколении, а последствия будут иметь комплексный характер.

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      Никита Савин
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