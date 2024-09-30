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00:27, 30 сентября 2024Россия

После ДТП под Краснодаром завели уголовное дело

После ДТП с автобусом под Краснодаром завели уголовное дело

После ДТП под Краснодаром завели уголовное дело.

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      Марина Совина
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