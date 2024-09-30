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00:27, 30 сентября 2024
Россия
После ДТП под Краснодаром завели уголовное дело
После ДТП с автобусом под Краснодаром завели уголовное дело
После ДТП под
Краснодаром
завели уголовное дело.
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Марина Совина
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«Разбивали стекла и выпрыгивали из окон». Под Краснодаром столкнулись фура и автобус, пострадали десятки людей
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