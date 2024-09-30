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03:10, 30 сентября 2024Россия

Пожар в гостинице «Киев» в Дагестане полностью ликвидировали

МЧС: пожар в гостинице «Киев» в городе Хасавюрт полностью ликвидирован

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Пожар в гостинице «Киев» в городе Хасавюрт полностью ликвидирован. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по республике Дагестан.

«Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Дагестане», — говорится в сообщении ведомства.

Гостиница «Киев» загорелась в дагестанском Хасавюрте в ночь на 30 сентября. Уточнялось, что трехэтажное строение было полностью охвачено огнем. Здание находится на улице Омар-Гаджи Шахтаманова.

По предварительным данным, существовала вероятность перехода пожара на соседние постройки. Пожар локализовали на площади 625 квадратов.

Ранее сообщалось, что в Новоспасском районе Ульяновской области потушили пожар, в результате которого сгорели десять домов. Огонь перешел на строения после того, как сухая трава загорелась на восьми гектарах.

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      Марина Совина
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