Пожар в гостинице «Киев» в Дагестане полностью ликвидировали

МЧС: пожар в гостинице «Киев» в городе Хасавюрт полностью ликвидирован

Пожар в гостинице «Киев» в городе Хасавюрт полностью ликвидирован. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по республике Дагестан.

«Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Дагестане», — говорится в сообщении ведомства.

Гостиница «Киев» загорелась в дагестанском Хасавюрте в ночь на 30 сентября. Уточнялось, что трехэтажное строение было полностью охвачено огнем. Здание находится на улице Омар-Гаджи Шахтаманова.

По предварительным данным, существовала вероятность перехода пожара на соседние постройки. Пожар локализовали на площади 625 квадратов.

Ранее сообщалось, что в Новоспасском районе Ульяновской области потушили пожар, в результате которого сгорели десять домов. Огонь перешел на строения после того, как сухая трава загорелась на восьми гектарах.