Президент Сербии заявил об инициативе России на поле боя

Вооруженные силы (ВС) России владеют инициативой на поле боя в ходе боевых действий на Украине. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью Politico.
«Русские владеют инициативой на поле боя», — отметил сербский лидер.
Вучич добавил, что в настоящее время Западу «становится намного сложнее» финансировать Киев и обеспечивать его обороноспособность.
Ранее президент Сербии предположил, что украинский конфликт может затянуться еще на десятилетия без надежды на разрешение.
24 сентября Вучич заявил о лицемерии западных политиков, считающих украинский конфликт беспрецедентным нарушением международного права.