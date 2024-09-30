Президент Сербии заявил об инициативе России на поле боя

Президент Сербии Вучич: Россия владеет инициативой на поле боя

Вооруженные силы (ВС) России владеют инициативой на поле боя в ходе боевых действий на Украине. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью Politico.

«Русские владеют инициативой на поле боя», — отметил сербский лидер.

Вучич добавил, что в настоящее время Западу «становится намного сложнее» финансировать Киев и обеспечивать его обороноспособность.

Ранее президент Сербии предположил, что украинский конфликт может затянуться еще на десятилетия без надежды на разрешение.

24 сентября Вучич заявил о лицемерии западных политиков, считающих украинский конфликт беспрецедентным нарушением международного права.