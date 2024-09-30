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10:19, 30 сентября 2024Мир

Президент Сербии заявил об инициативе России на поле боя

Президент Сербии Вучич: Россия владеет инициативой на поле боя

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России владеют инициативой на поле боя в ходе боевых действий на Украине. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью Politico.

«Русские владеют инициативой на поле боя», — отметил сербский лидер.

Вучич добавил, что в настоящее время Западу «становится намного сложнее» финансировать Киев и обеспечивать его обороноспособность.

Ранее президент Сербии предположил, что украинский конфликт может затянуться еще на десятилетия без надежды на разрешение.

24 сентября Вучич заявил о лицемерии западных политиков, считающих украинский конфликт беспрецедентным нарушением международного права.

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      Елизавета Мытарева
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