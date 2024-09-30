Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:04, 30 сентября 2024Бывший СССР

Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Угледаре

Пушилин: армия России ежедневно улучшает позиции в Угледаре

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации ежедневно улучшают позиции в Угледаре. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Мы видим также, что наши подразделения это [укрепрайоны ВСУ в Угледаре] не останавливает. И ежедневные улучшения позиций, и очень серьезный охват Угледара мы уже фиксируем», — рассказал Пушилин.

Он добавил, что на этом участке сражает 29-я армия Восточного военного округа, которая показывает блестящий результат.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Путин выступил с обращением к россиянам по поводу СВО. Что он сказал?

      Мировые банки рекордно вложились в борьбу с изменением климата

      Звезда «Аншлага» рассказал о жесткой цензуре

      Стали известны сроки возможного начала наземного вторжения Израиля в Ливан

      В России появится единый центр для производства морских дронов

      Суд арестовал недвижимость и 100 миллионов рублей экс-главы управления Минобороны

      После взрыва на железнодорожном мосту под Самарой возбудили дело

      Инстасамка показала откровенное фото с мужем

      Защита экс-мэра Сочи объяснила необходимость отпустить его из-под ареста

      Беженцы с Украины помогли Европе решить одну экономическую проблему

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше