Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Угледаре

Пушилин: армия России ежедневно улучшает позиции в Угледаре

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации ежедневно улучшают позиции в Угледаре. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Мы видим также, что наши подразделения это [укрепрайоны ВСУ в Угледаре] не останавливает. И ежедневные улучшения позиций, и очень серьезный охват Угледара мы уже фиксируем», — рассказал Пушилин.

Он добавил, что на этом участке сражает 29-я армия Восточного военного округа, которая показывает блестящий результат.