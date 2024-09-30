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19:04, 30 сентября 2024Путешествия

Пьяный турист затеял потасовку в баре аэропорта из-за отказа официантки принести спиртное

The Mirror: пьяный турист из Австралии затеял потасовку в баре аэропорта Пхукета

Фото: Ash Edmonds / Unsplash

Пьяный турист из Австралии затеял потасовку в баре аэропорта тайского курорта Пхукет из-за отказа официантки принести спиртное. Подробностями истории поделился британский таблоид The Mirror.

По данным издания, 22 сентября путешественник в возрасте примерно 30 лет, одетый в шорты и футболку, в ожидании своего рейса ел курицу гриль и запивал ее пивом в одном из заведений воздушной гавани. Когда официантка отказалась приносить мужчине дополнительную порцию алкоголя, потому что он был очень пьян, турист пришел в ярость.

По словам очевидцев, дебошир вышел из бара и начал драться с попутчиками, которые тоже ожидали свои рейсы. На место прибыли шесть вооруженных полицейских, которые попытались успокоить австралийца, но он из-за этого разозлился еще больше. В итоге туриста повалили на землю и начали бить дубинками.

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Сотрудники аэропорта заявили, что мужчину держали в камере в аэропорту, пока он не протрезвел. Он опоздал на свой рейс и был вынужден покупать билет на другой.

В конце августа пьяный житель Дагестана торопился улететь домой из Сургута, устроил дебош в аэропорту и оказался в отделе полиции. Он попытался прорваться в зону выдачи багажа, чтобы «увидеть земляков», и был задержан.

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      Алина Черненко
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