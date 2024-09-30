МО: ВС РФ применяет тактику артиллерийской карусели на южнодонецком направлении

Артиллеристы группировки войск «Восток» ВС России применяют тактику артиллерийской карусели при помощи штурмовых бригад на южнодонецком направлении. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ, передает ТАСС.

«Расчеты 152-мм самоходных артиллерийских гаубиц 2С3 "Акация" применяют тактику огневой карусели при поддержке наступательных действий штурмовых подразделений на Времевском участке. Артиллеристы нанесли удары по выявленным целям — вражеским позициям в лесопосадках у населенных пунктов Макаровка и Благодатное», — заявили в оборонном ведомстве.

В задачи «Акации» входит как уничтожение опорных пунктов и военной техники противника, так и общая дезориентация врага в местах наступления штурмовиков. Особое внимание уделяется максировке самоходной техники, добавили в МО РФ.

Ранее пленный боец ВСУ Руслан Соловей назвал украинцев рабами, которые «не хотят восстать». Он подчеркнул, что украинские военнослужащие хотят скорейшего завершения конфликта.