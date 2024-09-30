Раскрыты детали ДТП с автобусом под Краснодаром

Пострадавший в ДТП под Краснодаром грузовик принадлежал сети «Магнит»

Грузовой автомобиль, который пострадал в ДТП с автобусом под Краснодаром, принадлежал сети супермаркетов «Магнит». Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство подчеркнуло, что официальных сообщений о том, что в ДТП мог участвовать автомобиль компании «Магнит» пока не поступало.

Вечером в воскресенье, 29 сентября, стало известно, что автобус и грузовик столкнулись в станице Старокорсунская в Краснодарском крае. Как утверждалось, фура и автобус врезались друг в друга на большой скорости, а затем загорелись.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Пострадал 31 человек, 22 госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.