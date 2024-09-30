Расправившийся с сотрудницей службы доставки из-за запаха еды россиянин получил срок

В Коми житель, зарезавший сотрудницу службы доставки, получил 12 лет колонии

В Сыктывкаре Республики Коми суд приговорил 35-летнего жителя к 12 годам и месяцу колонии строгого режима за расправу над сотрудницей службы доставки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что 24 мая мужчина пришел в помещение, где располагалась кухня суши-доставки, и во время конфликта с 31-летней работницей нанес ей семь ударов ножом по голове и телу. Потерпевшую госпитализировали, однако спасти не смогли. Мужчине также назначили выплатить компенсацию морального время в размере более трех миллионов рублей.

Сообщалось, что причиной конфликта стал запах еды — до нападения он часто приходил в заведение и кричал, что из кухни службы доставки пахнет едой у него в жилище.