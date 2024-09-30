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12:32, 30 сентября 2024Силовые структуры

Россиянка до смерти избила свою бабушку и попала под суд

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет женщина, забившая свою бабушку

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет местная жительница, забившая свою 91-летнюю бабушку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

По информации следствия, вечером 7 января 46-летняя россиянка пришла в гости к своей бабушке. В ходе распития спиртных напитков между ними возник конфликт. Обвиняемая стала избивать свою родственницу руками и ногами. С полученными травмами пострадавшая была госпитализирована в местную больницу, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

Полицию и скорую вызвала соседка пострадавшей. Следствием были допрошены свидетели и собрана доказательная база, по результатам чего было возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что по факту нападения на главу Центра занятости под Саратовом возбудили дело.

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