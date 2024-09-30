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12:10, 30 сентября 2024Россия

Российская армия взяла под контроль Нелеповку

В Минобороны России заявили о взятии под контроль поселка Нелеповка в ДНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения российской группировки войск «Центр» взяли под контроль поселок Нелеповка Донецкой народной республики (ДНР). Об это заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, одной десантно-штурмовой, воздушно-десантной и егерской бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), трех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Селидово, Дзержинск, Николаевка, Лысовка, Цукурино, Сухая Балка, Дружба и Шевченко ДНР. Также отражены девять контратак украинских штурмовиков.

В ведомстве добавили, что за минувшие сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности «Центра» до 630 военнослужащих, две боевые бронемашины «Козак», шесть автомобилей, гаубицу «МСТА-Б» и орудие Д-30.

Ранее в Минобороны заявили, что Российская армия взяла под контроль Макеевку в Луганской народной республике. Населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Запад».

ЖЗЛ
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