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07:27, 30 сентября 2024Россия

Российский офицер заявил об отсутствии шансов на оборону у ВСУ

Офицер заявил об отсутствии шансов на оборону у ВСУ из-за продвижения ВС России

Фото: Reuters

Темпы продвижения ВС России не дают украинской армии шанса удерживать оборону населенных пунктов на донецком направлении. Об этом заявил командир штурмового батальона 5-й отдельной бригады имени первого главы ДНР Александра Захарченко, майор Александр Трошин, пишет ТАСС.

«При взятии Острого мы сделали дерзкий ход. Когда мы до конца освободили Красногоровку, через три дня, пока противник не опомнился, мы уже зашли в Острое. Еще через три дня сделали еще один ход — зашли на тюрьму Селидовскую», — отметил он.

Трошин уточнил, что подготовка к освобождению села Острое шла в условиях, приближенным к реальным боевым действиям. Все для того, чтобы подразделения были полностью готовы к любым ситуациям. Параллельно штурму селидовской колонии шла зачистка в Остром.

Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс рассказал, что положение Вооруженных сил Украины в Угледаре усугубилось после начала вторжения в Курскую область. Так, эксперт отметил ухудшение ситуации для ВСУ в Угледаре в последние недели.

Кроме того, генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» также ранее заявил, что попытки Вооруженных сил Украины улучшить позиции и занять господствующие высоты в Курской области терпят провал на участках, которые контролируют его бойцы.

Ранее «Российская газета» написала, что переданные Киеву танки Challenger 2 производства Британии после потерь отправили в тыл Вооруженных сил Украины.

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      Марина Совина
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