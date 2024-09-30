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19:34, 30 сентября 2024Силовые структуры

Российский школьник предложил другу помощь и попался полиции с наркотиками

В Пензенской области задержали школьника с 48 граммами наркотиков

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Пензенской области задержали 16-летнего жителя города Заречный с 48 граммами наркотиков. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 11 апреля знакомый школьника получил информацию о местонахождении закладки в городе Пензе. Школьник предложил товарищу помощь и отправился за ней. На обратном пути молодого человека задержали. При себе у него оказалось 48 граммов наркотиков. В отношении обоих молодых людей возбудили уголовное дело. После расследования его направили в суд для рассмотрения по существу.

6 сентября сообщалось, что в Подольске полицейские задержали мужчину с рюкзаком, заполненным наркотиками.

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      Владимир Седов
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