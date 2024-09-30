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10:32, 30 сентября 2024Спорт

Стал известен бюджет футбольного клуба «Зенит» на сезон-2024/2025

РБК: бюджет «Зенита» на сезон-2024/2025 составляет 17 миллиардов рублей

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бюджет футбольного клуба «Зенит» на сезон-2024/2025 составляет 17 миллиардов рублей. Об этом стало известно «РБК Спорт», который ссылается на источники, знакомые с ситуацией.

Уточняется, что это самый большой бюджет в Российской премьер-лиге (РПЛ). Изначально «Зенит» планировал потратить за сезон 15-16 миллиардов, однако сумма была увеличена из-за дополнительных расходов на клуб и его инфраструктуру.

По информации источника, в нынешнем сезоне перед коммерческим департаментом «Зенита» стоит задача увеличить доходы клуба как минимум на 10 процентов. Это планируется сделать за счет привлечения новых спонсоров.

«Зенит» выиграл шесть последних чемпионатов России. В минувшем сезоне после 10 туров команда с 23 очками находится на третьем месте. Сине-бело-голубые на одно очко отстают от лидирующих «Краснодара» и «Локомотива».

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      Алексей Гусев
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