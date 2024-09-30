Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:15, 30 сентября 2024Россия

Стало известно число госпитализированных пострадавших в ДТП под Краснодаром

После ДТП с автобусом под Краснодаром госпитализировали 22 пострадавших

В медучреждения доставили 22 человека, пострадавших в результате ДТП с участием автобуса в станице Старокорсунская Краснодарского края. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

О столкновении автобуса и грузовика в станице Старокорсунская в Краснодарском крае стало известно вечером 29 сентября. Уточняется, что фура и автобус врезались друг в друга на большой скорости, а после загорелись.

Позже сообщалось, что грузовой автомобиль, который пострадал в ДТП с автобусом под Краснодаром, принадлежал сети супермаркетов «Магнит».

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Во Франции начинается суд над Марин Ле Пен. Ее участие в президентских выборах оказалось под угрозой

      Два беспилотника ВСУ сбиты над российским регионом

      Пленный боец ВСУ сравнил украинцев с рабами

      Россиянин описал жителей Германии фразой «бухают как не в себя»

      Российский офицер заявил об отсутствии шансов на оборону у ВСУ

      «Эспаньола» сообщила о взломе РЭБ ВСУ в ДНР

      Группа бойцов ВСУ сдалась в плен после шестидневного ожидания эвакуации

      Защита подаст жалобу на возбуждение дела против экс-мэра Сочи

      Стало известно число госпитализированных пострадавших в ДТП под Краснодаром

      В Петербурге прошел крестный ход против абортов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше