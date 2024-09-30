Стало известно число госпитализированных пострадавших в ДТП под Краснодаром

После ДТП с автобусом под Краснодаром госпитализировали 22 пострадавших

В медучреждения доставили 22 человека, пострадавших в результате ДТП с участием автобуса в станице Старокорсунская Краснодарского края. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

О столкновении автобуса и грузовика в станице Старокорсунская в Краснодарском крае стало известно вечером 29 сентября. Уточняется, что фура и автобус врезались друг в друга на большой скорости, а после загорелись.

Позже сообщалось, что грузовой автомобиль, который пострадал в ДТП с автобусом под Краснодаром, принадлежал сети супермаркетов «Магнит».