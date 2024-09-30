Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:48, 30 сентября 2024Наука и техника

Геймерам разрешили судиться с сервисом Steam

Valve разрешила геймерам подавать на ее игровой сервис Steam в суд

Фото: Shutterstock / Fotodom

Компания Valve разрешила геймерам в Steam подавать в суд на площадку. На это обратило внимание издание The Verge.

Новое правило появилось в обновленном соглашении подписчика Steam. Согласно изменениям, геймер, который намерен решить определенную проблему с игровым сервисом, может подать на площадку в суд. Ранее все конфликтные ситуации, связанные с игровой платформой, должны были решаться в арбитраже через специалистов поддержки.

Журналисты медиа напомнили, что арбитраж подразумевает урегулирование спора вне правовой системы перед беспристрастной третьей стороной. При этом многие компании и сервисы принудительно лишают клиентов права на судебное решение конфликтных ситуаций.

Пользователи Steam из стран Евросоюза (ЕС), Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Квебека могли и раньше судиться с площадкой. В Valve не стали объяснять, по какой причине они удалили пункт о принудительном арбитраже из своего договора. Однако журналисты The Verge полагают, что это связано с давлением на компанию со стороны общественности и государственных организаций разных стран.

В начале сентября выяснилось, что корпорация Sony прекратит с ноября 2024 года бесплатную подписку PlayStation Plus для граждан Украины. Ранее в компании отмечали, что бесплатная подписка «была важным проявлением солидарности с украинским игровым сообществом».

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      В Узбекистане прокомментировали сообщение об избиении русскоязычных школьников

      В российских регионах объявили о поиске победителей-миллионеров

      Турист получил загадочную травму головы на поле для гольфа и не выжил

      81-летняя модель впервые получила шанс стать «Мисс Вселенная»

      Вышел на свободу осужденный за попытку снять секретное Метро-2 российский блогер

      В Госдуме заявили о превосходящем ожидания наборе контрактников

      Дачникам напомнили о мерах по подготовке к зиме

      Женщине с геморрагическим инсультом спасли жизнь в российском городе

      Подозреваемый в попытке покушения на Трампа отказался признавать вину

      Расправившийся с сотрудницей службы доставки из-за запаха еды россиянин получил срок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше