Геймерам разрешили судиться с сервисом Steam

Valve разрешила геймерам подавать на ее игровой сервис Steam в суд

Компания Valve разрешила геймерам в Steam подавать в суд на площадку. На это обратило внимание издание The Verge.

Новое правило появилось в обновленном соглашении подписчика Steam. Согласно изменениям, геймер, который намерен решить определенную проблему с игровым сервисом, может подать на площадку в суд. Ранее все конфликтные ситуации, связанные с игровой платформой, должны были решаться в арбитраже через специалистов поддержки.

Журналисты медиа напомнили, что арбитраж подразумевает урегулирование спора вне правовой системы перед беспристрастной третьей стороной. При этом многие компании и сервисы принудительно лишают клиентов права на судебное решение конфликтных ситуаций.

Пользователи Steam из стран Евросоюза (ЕС), Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Квебека могли и раньше судиться с площадкой. В Valve не стали объяснять, по какой причине они удалили пункт о принудительном арбитраже из своего договора. Однако журналисты The Verge полагают, что это связано с давлением на компанию со стороны общественности и государственных организаций разных стран.

В начале сентября выяснилось, что корпорация Sony прекратит с ноября 2024 года бесплатную подписку PlayStation Plus для граждан Украины. Ранее в компании отмечали, что бесплатная подписка «была важным проявлением солидарности с украинским игровым сообществом».