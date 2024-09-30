В Британии сообщили об оказавшейся в ловушке в Угледаре бригаде ВСУ

Британский эксперт Меркурис: 72-я бригада ВСУ оказалась в ловушке в Угледаре

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что 72-я бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалась в ловушке в Угледаре. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Duran.

По его словам, Угледар является основой обороны украинских войск в Южном Донбассе. «Теперь он вот-вот падет. (…) 72-я бригада, одна из лучших военных подразделений в украинской армии, оказалась в ловушке», — сказал он.

Меркурис добавил, что ВСУ несет ужасные потери. По его словам, у украинской армии буквально нет пути к отступлению, так как российские войска контролируют все дороги. «Это абсолютная катастрофа. И это только одна катастрофа среди многих других», — подчеркнул эксперт.

27 сентября военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил, что российские военные взяли в окружение Покровск и Угледар, с падением которого падет вся оборона ВСУ на донецком направлении. 28 сентября стало известно, что российские войска блокировали угледарскую группировку ВСУ.