В Кремле высказались о затягивании конфликта на Украине на десятилетия

Песков: конфликт на Украине должен закончиться для России достижением всех целей

У всех опытных политиков могут быть свои точки зрения на украинский кризис, но Россия исходит из того, что конфликт должен закончиться достижением ею всех поставленных целей. Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова сербского лидера Александра Вучича о затягивании боевых действий на Украине на десятилетия, передает ТАСС.

«Это естественно, что у всех опытных и знающих политиков могут быть свои точки зрения на украинский конфликт. Россия же исходит из того, что специальная военная операция (СВО) должна закончиться достижением всех поставленных нами целей», — отметил представитель Кремля.

27 сентября Вучич заявил, что конфликт на Украине может затянуться еще на десятилетия без надежды на разрешение. По его словам, украинский кризис лишь демонстрирует сильное желание США «бороться с Россией».