В Латвии раскрыли разговоры о мире с Россией в кулуарах Европарламента

Депутат Европарламента Иябс: в кулуарах ЕП есть сторонники мира с Россией

В кулуарах Европейского парламента (ЕП) есть сторонники мира с Россией, на словах поддерживающие Украину. Об этом заявил депутат ЕП Ивар Иябс, передает Delfi.

Иябс раскрыл разговоры об урегулировании конфликта на Украине в кулуарах Европарламента. По словам представителя Латвии, число сторонников мирного соглашения увеличилось на фоне президентских выборов в США и роста популярности партий евроскептиков.

«К сожалению, некоторые в Европарламенте думают в таком "трампистском" направлении», — заявил евродепутат. По его словам, это свидетельствует о попытках навязать Украине перемирие.

Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала переговоры способом подчинить Украину России. Она также добавила, что решение о начале мирных переговоров должна принимать украинская сторона.