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09:19, 30 сентября 2024Экономика

В России решили увеличить производство одного энергоносителя

Цивилев: до 2035 года производство СПГ вырастет до 100 миллионов тонн

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Несмотря на санкции, Россия по-прежнему планирует увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев, его цитирует ТАСС.

По его словам, до 2035 года производство этого энергоносителя вырастет до более чем 100 миллионов тонн. Однако, как уточнил Цивилев, пока сложно сказать, сколько именно СПГ РФ планирует экспортировать каждый год.

Ранее Институт энергетики и финансов спрогнозировал, что суммарные объемы отгрузки СПГ из России по итогам 2024 года смогут увеличиться на 11 процентов, если сравнивать с 2023 годом. В физическом выражении это 34,5 миллиона тонн. В 2023 году Россия продала за границу в общей сложности 31 миллион. Иными словами, экспорт данного энергоносителя в 2024 году должен вырасти на 3,5 миллиона тонн.

В свою очередь, один из покупателей российских углеводородов, Индия, заявила, что не станет приобретать СПГ с «Арктик СПГ 2». Власти этой страны подчеркнули, что не намерены покупать то, на что наложены широкие санкции.

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