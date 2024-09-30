Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:53, 30 сентября 2024Россия

В российском регионе перевернулась маршрутка с 16 пассажирами

На трассе «Колыма» под Магаданом перевернулась маршрутка с 16 пассажирами

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Полицейские начали проверку по факту ДТП на трассе «Колыма» — в Ягоднинском округе Магаданской области перевернулась маршрутка с 16 пассажирами. Об этом сообщает УМВД России по региону.

ДТП произошло на 1555-м километре автомобильной дороги федерального значения «Колыма» ЯкутскМагадан. Отмечается, что 47-летний водитель маршрутки не выбрал безопасную скорость движения. В результате аварии, один из 16 пассажиров получил телесные повреждения.

В январе в Ханты-Мансийском автономном округе автокран врезался в пассажирский поезд. Инцидент произошел на станции Мегион. Водитель автокрана выехал на железнодорожный переезд, по которому в тот момент шел поезд №107, следовавший из Нижневартовска в Волгоград.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Во Франции начинается суд над Марин Ле Пен. Ее участие в президентских выборах оказалось под угрозой

      Индекс биржи Токио резко снизился на фоне заявлений будущего премьера Японии

      Полицейские задержали россиян за незаконную добычу тонны икры

      Два беспилотника ВСУ сбиты над российским регионом

      Пленный боец ВСУ сравнил украинцев с рабами

      Россиянин описал жителей Германии фразой «бухают как не в себя»

      Российский офицер заявил об отсутствии шансов на оборону у ВСУ

      «Эспаньола» сообщила о взломе РЭБ ВСУ в ДНР

      Группа бойцов ВСУ сдалась в плен после шестидневного ожидания эвакуации

      Защита подаст жалобу на возбуждение дела против экс-мэра Сочи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше