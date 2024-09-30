В российском регионе перевернулась маршрутка с 16 пассажирами

На трассе «Колыма» под Магаданом перевернулась маршрутка с 16 пассажирами

Полицейские начали проверку по факту ДТП на трассе «Колыма» — в Ягоднинском округе Магаданской области перевернулась маршрутка с 16 пассажирами. Об этом сообщает УМВД России по региону.

ДТП произошло на 1555-м километре автомобильной дороги федерального значения «Колыма» Якутск – Магадан. Отмечается, что 47-летний водитель маршрутки не выбрал безопасную скорость движения. В результате аварии, один из 16 пассажиров получил телесные повреждения.

В январе в Ханты-Мансийском автономном округе автокран врезался в пассажирский поезд. Инцидент произошел на станции Мегион. Водитель автокрана выехал на железнодорожный переезд, по которому в тот момент шел поезд №107, следовавший из Нижневартовска в Волгоград.