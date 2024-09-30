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17:55, 30 сентября 2024Мир

В словах Зеленского увидели прямое оскорбление Китая и Бразилии

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский оскорбил Китай и Бразилию на ГА ООН

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский своей неуместной критикой в ходе сессий Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН оскорбил Китай и Бразилию, обвинив их в продвижении собственных мирных инициатив по Украине. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Ситуация на Украине отчаянная, и вы видите это по поведению Зеленского в Нью-Йорке на этой неделе, где он оскорбил Китай и Бразилию. Это как старая курица с отрезанной головой бегает вокруг и не понимает, что она мертва», — высказал мнение Джонсон.

Ранее сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, Ким Е Чжон, призвала США отказаться от поддержки «этого глупого парня Зеленского» в ответ на обвинения Киева о том, что КНДР якобы помогает России вооружениями. Она также напомнила, что страны Запада сами оказывают Киеву военную помощь и призвала серьезно относиться к заявлениям Москвы об угрозе эскалации конфликта.

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      Виктория Кондратьева
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