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04:17, 30 сентября 2024Интернет и СМИ

В США усомнились в снятии Байденом ограничений на удары ВСУ вглубь России

NI: у Байдена есть основания не одобрять нанесение ударов ВСУ вглубь России
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Anna Rose Layden / Reuters

У администрации американского лидера Джо Байдена есть веские основания не предоставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) разрешение на нанесение ударов вглубь России при помощи западного оружия. Об этом говорится в материале National Interest (NI).

По словам автора статьи, в Белом доме знают, что одобрение ударов ВСУ по России может подорвать шансы на мирные переговоры, а также «открыть ящик Пандоры сценариев эскалации». «Даже если удары вглубь территории России будут одобрены, Вашингтон позаботится о том, чтобы они наносились слишком поздно и были слишком незначительными по масштабу, чтобы как-либо помочь Украине», — говорится в материале.

Американские власти учли вероятную неэффективность нанесения дальнобойных ударов при помощи ракет Storm Shadow и Atacms, пишет издание.

13 сентября официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт заявил, что обсуждения США и Великобританией разрешения ВСУ наносить удары по территории России западными дальнобойными ракетами не касаются оружия Германии. По его словам, ничто не меняется и относительно позиции по отказу от поставок ракет Taurus Украине.

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      Марина Совина
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