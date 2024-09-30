Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:24, 30 сентября 2024Интернет и СМИ

В США заявили о выгоде СВО для одного штата

WP: СВО оказалась выгодной для штата Пенсильвания

Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Специальная военная операция (СВО) оказалась выгодной для штата Пенсильвания, получившего выплаты из федерального бюджета. Об этом заявило издание The Washington Post (WP).

По информации газеты, после начала СВО Пенсильвания получила 175 миллиардов долларов на «чрезвычайную помощь для урегулирования конфликта». При этом большая часть средств осталась в США и пошла на нужды оружейных заводов.

Одним из выгодополучателей стал завод в Скрэнтоне, производящий 155-миллиметровые артиллерийские снаряды. В 2022 году там появилось более 200 рабочих мест, а число выпускаемой продукции выросло в два раза.

22 сентября президент Украины Владимир Зеленский посетил в Скрэнтоне в Пенсильвании завод по производству оружия, который поставляет боеприпасы Вооруженным силам страны.

После этого политика обвинили во вмешательстве в выборы США, а группа из девяти американских конгрессменов-республиканцев потребовала расследовать этот визит.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      «Разбивали стекла и выпрыгивали из окон». Под Краснодаром столкнулись фура и автобус, пострадали десятки людей

      Сальдо рассказал о неизбежности признания Западом новых регионов России

      Россиянам захотели разрешить передавать своим родителям пенсионные баллы

      Apple превратит стилус в антенну

      ЕК выделит 10 миллионов евро на помощь пострадавшим ливанцам

      В США заявили о выгоде СВО для одного штата

      В США усомнились в снятии Байденом ограничений на удары ВСУ вглубь России

      Россиянам рассказали об увеличении ряда выплат в 2025 году

      Момент взрыва в ЖК «Селигер Сити» в Москве попал на видео

      «Самая сексуальная в мире хоккеистка» снялась в обнажающем грудь корсете

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше