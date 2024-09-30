В США заявили о выгоде СВО для одного штата

WP: СВО оказалась выгодной для штата Пенсильвания

Специальная военная операция (СВО) оказалась выгодной для штата Пенсильвания, получившего выплаты из федерального бюджета. Об этом заявило издание The Washington Post (WP).

По информации газеты, после начала СВО Пенсильвания получила 175 миллиардов долларов на «чрезвычайную помощь для урегулирования конфликта». При этом большая часть средств осталась в США и пошла на нужды оружейных заводов.

Одним из выгодополучателей стал завод в Скрэнтоне, производящий 155-миллиметровые артиллерийские снаряды. В 2022 году там появилось более 200 рабочих мест, а число выпускаемой продукции выросло в два раза.

22 сентября президент Украины Владимир Зеленский посетил в Скрэнтоне в Пенсильвании завод по производству оружия, который поставляет боеприпасы Вооруженным силам страны.

После этого политика обвинили во вмешательстве в выборы США, а группа из девяти американских конгрессменов-республиканцев потребовала расследовать этот визит.

