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17:06, 30 сентября 2024Россия

Волонтер рассказала о применении ВСУ химического оружия в Курской области

Волонтер рассказала, что ВСУ применяли химическое оружие в Курской области

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Вооруженные сил Украины (ВСУ) применяли химическое оружие в Курской области. Об этом стало известно после публикации ТАСС.

Как рассказала агентству волонтер Юлия, у нее проявились симптомы отравления ядовитыми газами во время того, как она эвакуировала пенсионерку из приграничного Кореневского района. По ее словам, после того, как она увидела серый густой дым, глаза начали слезиться. «В нос как будто что-то раскаленное засунули», — описала свое самочувствие девушка.

Юлия рассказала, что отравилась ядовитыми газами 1 сентября. «Попадали под химатаку и под дроны попадали. (...) Обстановка рядом с линией боевого соприкосновения всегда разная. "Птички" [дроны] вообще, как пчелки, жужжат постоянно», — отметила волонтер.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-майор Апти Алаудинов обвинил ВСУ в использовании химического оружия в российском приграничье. По его словам, украинские бойцы распыляют «непонятный газ» при помощи агропромышленного коптера, который получил название «Баба-яга». Об использовании химического оружия ВСУ также говорил губернатор Курской области Алексей Смирнов, докладывая президенту России Владимиру Путину об обстановке в приграничье.

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      Елена Торубарова
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