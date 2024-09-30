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13:47, 30 сентября 2024Путешествия

Вооруженные иностранцы совершили налеты на ресторан русской кухни в Таиланде

Shot: иностранцы совершили налеты на ресторан русской кухни Birds на Пхукете

Фото: Otan / Shutterstock / Fotodom

Неизвестные иностранцы совершили несколько налетов на ресторан русской кухни Birds на популярном курорте Таиланда Пхукет. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как пишет источник, ночью двое вооруженных мужчин на байках подъехали к заведению, после чего охранник услышал звуки выстрелов. По предварительным данным, злоумышленники расстреляли из травматического оружия стекло ресторана и скрылись.

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Примерно через полчаса на место приехал уже другой человек, который бросил камень в стекло и ушел. Местная полиция разыскивает вандалов.

Уточняется, что владельцы ресторана — россияне. Они угощали туристов блюдами русской кухни: блинами, борщом, окрошкой, оливье и пельменями.

В начале сентября на этом же курорте Таиланда россиянина нашли без признаков жизни и со следами пыток. Его тело лежало в канаве около пляжа, рядом обнаружили кожаную сумку с документами.

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      Алина Черненко
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