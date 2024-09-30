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08:20, 30 сентября 2024Экономика

Восемь регионов России предупредили об опасных явлениях

Синоптик Вильфанд: опасные погодные явления ожидаются в восьми регионах России

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В начале недели в восьми регионах России ожидаются опасные погодные явления — пыльные бури, дожди и сильный ветер. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Так, на юге европейской части России, в Калмыкии и Ростовской области, прогнозируются песчаные бури — в регионах давно не было осадков. Ветер усилится до 22 и 27 метров в секунду соответственно. Синоптик добавил, что в Краснодарском крае 1 октября пройдет сильный дождь.

«Ураганный ветер до 33 метров в секунду ожидается на побережье Печорского моря, в районах Ненецкого автономного округа и на юго-востоке Баренцева моря», — рассказал Вильфанд. Жителям Ингушетии, Дагестана и Чеченской Республики метеоролог пообещал порывы ветра до 30 метров в секунду на равнине и до 35 метров в секунду — в горных районах. В связи с эти в регионах объявлено штормовое предупреждение.

Ранее жителям Москвы предсказали наступление бабьего лета в октябре. В столичный регион вновь вернется летнее тепло — столбики термометров до четверга включительно будут показывать от 17 до 22 градусов. Температура в эти дни будет на пять-шесть градусов превышать норму, уточнили синоптики.

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      Нина Ташевская
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