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19:30, 30 сентября 2024Забота о себе

Врач назвала способы пережить осень с минимальными потерями для здоровья

Врач общей практики Алексенцева: осенью нужно спать не менее семи-восьми часов

Фото: Unsplash

Из-за суточных перепадов температур, колебаний атмосферного давления и изменения погодных условий некоторые люди начинают чаще болеть осенью, рассказала врач общей практики Елена Алексенцева. Способы пережить межсезонье с минимальными потерями для здоровья она назвала в беседе с «Известиями».

По словам Алексенцевой, осенью человеку необходим сон продолжительностью не менее семи-восьми часов в сутки. «Он играет важную роль в регуляции метаболических процессов в организме человека. Хроническое недосыпание нарушает естественный цикл сна, способствует развитию ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, снижению памяти», — объяснила она необходимость качественно спать.

Кроме того, продолжила врач, достаточный отдых, мышечное и ментальное расслабление также важны для поддержания здоровья. Для восстановления в период повышенных нагрузок на работе и учебе она порекомендовала йогу, медитацию, легкие физические упражнения, прогулки на свежем воздухе.

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Наконец, рассказала Алексенцева, в межсезонье здоровье поддержит сбалансированное питание с достаточным количеством белка, жиров, витаминов и микроэлементов. При наличии хронических заболеваний она посоветовала не отменять назначенные лечащим врачом препараты, проходить физиотерапевтические процедуры и диспансеризацию, а также обращаться за медицинской помощью в случае ухудшении самочувствия.

Ранее кардиолог Кэтрин Джонсон назвала две смертельно опасные пищевые привычки. По ее словам, газировка и дефицит омега-6 увеличивают риск инсульта.

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      Александра Лисица
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