Пушилин рассказал о сети подземных туннелей в Угледаре

Пушилин: ВСУ в Угледаре создали сеть подземных переходов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Угледаре создали сеть подземных переходов для снабжения. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».

По словам главы региона, ВСУ с 2014 года начали заниматься созданием обширного укрепрайона в населенном пункте. «Причем это как пулеметные гнезда в высотках, заканчивая очень серьезными подземными переходами, которые протянулись на километры», — рассказал Пушилин.

Чиновник добавил, что взятие Угледара осложняется тем, что он находится на возвышенности. Это создает определенные препятствия. При этом он добавил, что город полностью окружен Армией России, а подразделения ВСУ находятся под огневым контролем.

Ранее неназванный боец 72-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ пожаловался на ситуацию в Угледаре. По словам военного, ВС России навязали ВСУ тяжелые бои на юге и западе Угледара, а также взяли под полный огневой контроль последний путь эвакуации.