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11:51, 30 сентября 2024Россия

ВСУ выпустили ракеты по российскому региону

Губернатор Смирнов: ВСУ попытались нанести ракетный удар по Курской области
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести ракетный удар по Курской области. Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram.

Две ракеты были перехвачены в небе над регионом, уточнил он.

Смирнов поблагодарил военнослужащих за проделанную работу. О возможных последствиях падения обломков не сообщается. О каком именно ракетном оружии может идти речь, губернатор также не уточнил.

Ранее жительница Курской области, на территории которой с начала августа идут бои, рассказала о сбросе ВСУ зажигательной смеси на жилые дома. Распространению огня способствуют устоявшаяся в регионе сухая погода и отсутствие пожарных, пояснила она.

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      Алан Босиков
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