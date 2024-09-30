ВСУ выпустили ракеты по российскому региону

Губернатор Смирнов: ВСУ попытались нанести ракетный удар по Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести ракетный удар по Курской области. Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram.

Две ракеты были перехвачены в небе над регионом, уточнил он.

Смирнов поблагодарил военнослужащих за проделанную работу. О возможных последствиях падения обломков не сообщается. О каком именно ракетном оружии может идти речь, губернатор также не уточнил.

Ранее жительница Курской области, на территории которой с начала августа идут бои, рассказала о сбросе ВСУ зажигательной смеси на жилые дома. Распространению огня способствуют устоявшаяся в регионе сухая погода и отсутствие пожарных, пояснила она.

