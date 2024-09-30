«Яндекс» объяснил лишние списания денег за такси

«Яндекс» объяснил лишние списания денег за несовершенные поездки на такси сбоем

В «Яндексе» подтвердили и объяснили лишние списания денег за поездки на такси. Представители компании заявили РБК, что сбой произошел по техническим причинам.

В пятницу, 27 сентября, сотни клиентов сервиса могли столкнуться с лишним списанием денег за несовершенные поездки. По словам одной из пользовательниц, «Яндекс Такси» несколько часов списывали средства с ее карты.

В пресс-службе компании рассказали, что в настоящий момент сервис работает в штатном режиме, а списанные по ошибке деньги были возвращены клиентам. Представители сервиса принесли извинения за доставленные неудобства и пообещали принять меры для предотвращения повторения ситуации в будущем.

Ранее сообщалось, что в России выросли объемы серого рынка такси. Подобные услуги активно предлагают в мессенджере Telegram и в социальной сети «ВКонтакте».

