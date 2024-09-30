Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:19, 30 сентября 2024Экономика

«Яндекс» объяснил лишние списания денег за такси

«Яндекс» объяснил лишние списания денег за несовершенные поездки на такси сбоем

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В «Яндексе» подтвердили и объяснили лишние списания денег за поездки на такси. Представители компании заявили РБК, что сбой произошел по техническим причинам.

В пятницу, 27 сентября, сотни клиентов сервиса могли столкнуться с лишним списанием денег за несовершенные поездки. По словам одной из пользовательниц, «Яндекс Такси» несколько часов списывали средства с ее карты.

В пресс-службе компании рассказали, что в настоящий момент сервис работает в штатном режиме, а списанные по ошибке деньги были возвращены клиентам. Представители сервиса принесли извинения за доставленные неудобства и пообещали принять меры для предотвращения повторения ситуации в будущем.

Ранее сообщалось, что в России выросли объемы серого рынка такси. Подобные услуги активно предлагают в мессенджере Telegram и в социальной сети «ВКонтакте».

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      В Узбекистане прокомментировали сообщение об избиении русскоязычных школьников

      Задержание владельца взорвавшейся заправки в Махачкале продлили на 72 часа

      Литва передала суду в Гааге доказательства против Лукашенко

      Врач раскрыл способы полноценно отдохнуть

      В НАТО испугались победы России на Украине

      Любимое хобби излечило парализованного россиянина

      Генштаб ВСУ назвал напряженной ситуацию на фронте

      Гостью обругали в сети из-за непристойного наряда на свадьбу

      На журналиста российского телеканала напали в Битцевском лесу

      Российским пенсионерам повысят пенсии с 1 января

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше