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15:08, 30 сентября 2024Культура

Звезда «Теда Лассо» испугался собственных фанатов

Актер Джейсон Судейкис сбежал от толпы фанатов, просивших его автограф

Кадр: TMZ

Актер Джейсон Судейкис, известный по ролям в сериале «Тед Лассо» и комедии «Мы — Миллеры», сбежал от толпы собственных фанатов после выступления с Лос-Анджелесе. Видео инцидента опубликовал портал TMZ.

Судейкис не ожидал такого внимания от своих поклонников, которые хотели сфотографироваться и получить автограф кумира. В итоге, испугавшись напора, актер просто сбежал.

«Ребят, пожалуйста, остановитесь, я не собираюсь ничего подписывать. Мне нужно бежать», — заявил актер, скрываясь от толпы поклонников.

Позже Джейсон объяснил свое поведение растерянностью от повышенного интереса к себе.

«Это был перебор, я испугался до чертиков. На самом деле я просто человек. Пожалуйста, я иду домой — спокойной ночи!» — сказал он.

Ранее стало известно о судебном разбирательстве между студиями из-за сериала по вселенной «Гарри Поттера».

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      Андрей Шеньшаков
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