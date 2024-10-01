Армия Ливана опровергла отход от границы с Израилем

Отход армии Ливана от границы с Израилем опровергли

Ливанские войска опровергли отход от границы с Израилем после начала рейдов ЦАХАЛ. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV в своем Telegram-канале.

Армия Израиля объявила о начале наземной операции на юге Ливана. ЦАХАЛ начал ограниченные, локальные и целенаправленные наземные рейды против террористических целей и инфраструктуры «Хезболлах» в Южном Ливане. Цели находятся в поселках у границы, поэтому представляют опасность для населенных пунктов на севере Израиля.

Ранее сообщалось, что армия Ливана отошла с позиций у границы с Израилем. «Было замечено, как ливанская армия отходит с ряда позиций на южной границе с Израилем», — написало агентство Reuters.