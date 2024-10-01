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07:44, 2 октября 2024Спорт

Болгарский таксист заехал на стадион во время футбольного матча чемпионата страны

Таксист случайно заехал на стадион во время матча чемпионата Болгарии по футболу

Фото: фрагмент трансляции

Болгарский таксист случайно заехал на стадион во время футбольного матча чемпионата страны. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Эпизод попал в трансляцию матча между «Септември» и ЦСКА 1948. Машина подъехала прямо к полю и остановилась. После этого сотрудники стадиона объяснили водителю, как покинуть территорию арены, и он уехал.

Встреча завершилась вничью 1:1. ЦСКА 1948 имеет в активе 13 очков после девяти матчей и располагается на седьмой строчке в таблице чемпионата. «Септември» с 10 очками в десяти матчах занимает предпоследнее, 15-е место.

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      Андрей Стрельцов
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