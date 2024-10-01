Болгарский таксист заехал на стадион во время футбольного матча чемпионата страны

Таксист случайно заехал на стадион во время матча чемпионата Болгарии по футболу

Болгарский таксист случайно заехал на стадион во время футбольного матча чемпионата страны. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Эпизод попал в трансляцию матча между «Септември» и ЦСКА 1948. Машина подъехала прямо к полю и остановилась. После этого сотрудники стадиона объяснили водителю, как покинуть территорию арены, и он уехал.

Встреча завершилась вничью 1:1. ЦСКА 1948 имеет в активе 13 очков после девяти матчей и располагается на седьмой строчке в таблице чемпионата. «Септември» с 10 очками в десяти матчах занимает предпоследнее, 15-е место.