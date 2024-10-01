Британский журналист незаконно посетил Курскую область и рассказал об обстановке в регионе

The Telegraph выпустила репортаж незаконно посетившего Суджу журналиста Раштона

Британский журналист Джеймс Раштон незаконно посетил Курскую область и сделал репортаж о своем визите. Материал выпустила газета The Telegraph.

Отмечается, что иностранных журналистов в приграничный российский регион привезли украинские военнослужащие. Представители прессы посетили Суджу.

Раштон описал обстановку на территории, контролируемой украинской армией, как напряженную. «После первоначальных успехов [Вооруженных сил Украины] Россия проводит сильную контратаку», — пояснил он. Журналист также рассказал, что ему пришлось срочно уехать с центральной площади Суджи из-за приближающегося российского беспилотника.

Ранее сообщалось, что ФСБ России возбудила уголовные дела о незаконном пересечении российской границы в отношении трех иностранных журналистов, приехавших в Курскую область.

Перед этим стало известно, что в российском регионе незаконно побывала французская журналистка Кэтрин Норрис Трент.