Депутат назвал средний размер военной пенсии после индексации

Депутат Чаплин: средний размер военной пенсии составит более 41 тысячи рублей

После индексации средний размер военной пенсии составит более 41 тысячи рублей, заявил в комментарии РИА Новости депутат Никита Чаплин.

Он добавил, что расчет пенсий для военных зависит от продолжительности службы, окладов по должности и званию, а также дополнительных надбавок.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что благодаря изменению системы исчисления, пенсии военным будут проиндексированы на 5,1 процента.

До этого о повышении пенсий военным пенсионерам с 1 октября рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она также напомнила, что с 1 февраля почти все социальные выплаты, пособия, материнский (семейный) капитал, пособие по беременности и родам, по времени нетрудоспособности, выплаты на детей были увеличены на 7,5 процента, на процент инфляции.